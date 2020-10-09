新股專輯：第一服務擴第三方業務 降依賴同系當代置業
2020年10月09日 18:40
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左二為聯席首席執行官兼總經理劉培慶
中國房地產發展商當代置業(01107)同系物業管理公司第一服務(02107)下周一起(12日)招股，第一服務聯席首席執行官兼總經理劉培慶在記者會上表示，來自獨立第三方的收入比例逐年提升，而大部分是以公開市場投標方式拓展，是次集資所得約五成將用於戰略收購或投資，相信未來第三方佔比可持續提升，降低對同系當代置業的依賴。
他又指，非住宅業務的收入佔比於過去3年遞增，目標3年後，該業務佔比由現時的逾3%，逐步增至10到15%。
第一服務將於下周四(15日)截止招股，是次發行2.5億股新股，90%為國際配售，10%為香港公開發售，集資最多6.15億港元。每股招股價介乎1.86至2.46元，每手2,500股，入場費6,211.97元，預期10月22日掛牌。海通國際為獨家保薦人。
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