新股專輯：第一服務擴第三方業務　降依賴同系當代置業

他又指，非住宅業務的收入佔比於過去3年遞增，目標3年後，該業務佔比由現時的逾3%，逐步增至10到15%。

第一服務將於下周四(15日)截止招股，是次發行2.5億股新股，90%為國際配售，10%為香港公開發售，集資最多6.15億港元。每股招股價介乎1.86至2.46元，每手2,500股，入場費6,211.97元，預期10月22日掛牌。海通國際為獨家保薦人。

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