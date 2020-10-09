獅子山集團增持書籍發行商股權
2020年10月09日 19:07
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獅子山集團(01127)公布，間接全資附屬公司匯星印刷以代價915,460英鎊(約915萬港元)(不包括印花稅及相關開支)向執行董事及主要股東劉竹堅收購1,679,743股Quarto股份，佔Quarto已發行股本約4.1%。
緊接收購事項前，匯星印刷及劉竹堅分別持有Quarto已發行股本約32.6%及8.2%。緊接收購事項後，匯星印刷及劉竹堅分別持有Quarto已發行股本約36.7%及4.1%。
Quarto是聯營公司，為全球領先的附插圖非小說類書籍發行商，並為集團5大客戶之一，自2007年起已與集團開始業務往來。收購事項使集團能夠進一步增加其在Quarto之持股量，以通過集團在Quarto之權益實現經濟利益最大化。
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