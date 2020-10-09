獅子山集團增持書籍發行商股權

緊接收購事項前，匯星印刷及劉竹堅分別持有Quarto已發行股本約32.6%及8.2%。緊接收購事項後，匯星印刷及劉竹堅分別持有Quarto已發行股本約36.7%及4.1%。

Quarto是聯營公司，為全球領先的附插圖非小說類書籍發行商，並為集團5大客戶之一，自2007年起已與集團開始業務往來。收購事項使集團能夠進一步增加其在Quarto之持股量，以通過集團在Quarto之權益實現經濟利益最大化。

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