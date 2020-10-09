中美科技戰：華為手機內地銷量跌出首5位

外地媒體報道，中國智能手機大廠華為受美國制裁，根據京東手機銷售排行榜，蘋果公司iPhone 11手機在8月及9月都高居第一，華為手機銷量已跌出首5名。

美國商務部8月宣布全方位打壓華為，據京東每月統計的自營手機(此為京東自行配送手機，由商家自行配送稱為「非自營手機」)銷量排行榜顯示，華為旗艦手機P40 Pro一直到7月前，都排在首5名內，惟美國制裁消息出爐後，華為該款手機8月卻跌到第6名，首度跌出首5名，9月該款手機續跌到第7名，華為nova 7手機則排第6名。

蘋果公司iPhone 11手機則在京東8月及9月排行榜都高居榜首，8月份iPhone 11銷售量直逼49萬部，不僅大幅領先第2名小米Redmi K30 Pro的19.2萬部，更遠比第6名華為P40 Pro的10.8多萬部更多，相差逾3.5倍。

據京東統計，9月iPhone 11領先差距擴大，銷量已超過100萬部，遠高於第2名小米Redmi 9A的16多萬部，華為P40 Pro及nova 7各只有9.2萬及9萬部。

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