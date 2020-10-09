瑞聲科技子公司進一步引入戰略投資者

根據增資協議約定的條款和條件，誠瑞光學的註冊資本將由60億元人民幣(下同)，增加至66.33億元，本輪戰略投資者合計出資16.58億元認購誠瑞光學新增的全部註冊資本，合計6.15億股新增股份，取得誠瑞光學增資擴股後約9.2845%股份。

在完成引入本輪戰略投資者後，公司將持有誠瑞光學82.0219%股份。誠瑞光學仍為公司的控股子公司，其仍納入公司合併報表範圍。

公司表示，引入本輪戰略投資者，在之前引入首輪戰略投資者的基礎上，將進一步提升誠瑞光學的行業地位，促進股東結構多元化，拓寬獨立融資渠道，加速市場化進程。此舉也有利於借助戰略投資者的產業資源，把握行業發展趨勢。同時預期誠瑞光學將尋求適當時機考慮獨立上市以充分利用資本市場的融資平台。通過建立獨立的資本市場平台和市場化的激勵機制來推動可持續的業務增長，從而進一步提升集團的整體價值。

董事會認為，於光學業務引入戰略投資者，以及增資協議與股東協議的條款屬公平合理，並符合公司及股東們的整體利益。

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