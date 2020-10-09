賭特朗普落選！交易員押注這兩種貨幣　不是美元人幣...

就美國總統大選進行交易，應該押注哪些貨幣？交易員給出的答案不是美元或人民幣，而是墨西哥披索與俄羅斯盧布。

外國媒體報道，隨着美國大選臨近，墨西哥披索與俄羅斯盧布的交易又火了起來，因為市場普遍認為兩者是受特朗普外交政策影響最大的兩個新興市場國家。

早在2016年，投資者就預期特朗普當選總統將有助於修復美國與俄羅斯的關係，並在贏得大選後切斷美國與墨西哥的貿易往來，因而爭先買入盧布、賣出披索，不過目前期趨勢出現了逆轉。

目前為止，美國民主黨總統候選人拜登的民調支持率較領先。在過去的3個月，投資者們大力押注拜登更有可能當選總統，並預期拜登將增加經濟刺激措施、擴大墨西哥對美國的出口貿易，以及很有可能對俄羅斯實施更加嚴厲的製裁。這導致披索兌美元在過去的3個月飆升近6%，一躍成為主要新興市場貨幣中表現最優的貨幣種類；而俄羅斯盧布則跌逾8%。

倫敦GAM有限公司的基金經理Paul McNamara解釋，特朗普喜歡與俄羅斯交往，所以對他有利的事情往往對俄羅斯也有利，而拜登看起來更有可能遵循貿易規則，如果拜登當選，墨西哥和中國將成為潛在的受益者。

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