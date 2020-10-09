樓價UPDATES：減價才有承接　青怡花園劈30萬沽

減價貨仍有承接力，青衣青怡花園套三房單位，9月中放盤，減價30萬港元後，終售750萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角城市花園4座中層C室，實用面積942方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,300萬元承接，實用呎價13,800元，低市價約10%，原業主早於1993年6月以490萬元購入自住，持貨27年至今，帳面獲利810萬元，期內升值近1.7倍。

●北角尚巒中層C室，實用面積265方呎，開放式間隔，獲區外首置上車客以約620萬元承接，實用呎價23,396元，原業主於2014年8月購入上述單位投資，當時作價600萬元，持貨6年帳面獲利20萬元，期內升值約3%。

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九龍區

●將軍澳富麗花園1座低層D室，望少山景，兩房間隔，實用面積約420方呎，以610萬元放盤兩星期後，獲外區客接洽，議價後減價22萬元，以約588萬元成交，實用呎價約14,000元，新買家為上車客，睇樓2次後拍板入市。

●茶果嶺麗港城10月至今暫錄6宗買賣，平均實用呎價15,524元，黃中16座高層D室，實用面積687方呎，採套三房間隔，望園海雙景，議價後以1,100萬元易手，實用呎價16,012元。

●黃大仙怡庭居1座中層A室，實用面積302方呎，一房間隔，開價550萬元，減價20萬元，減幅3.6%，最終以530萬元成交，實用呎價17,550元，原業主於2005年購入上址，當時作價116萬元，持貨15年至今沽售，帳面獲利414萬元，期內升值近3.6倍。

●新蒲崗譽．港灣6座高層E室，兩房間隔，實用面積約535方呎，以月租約21,000元放盤約兩個月後，獲外區客接洽，雙方議價後減價1,500元，以約19,500元租出，實用呎租約36.4元，新租客家為夫婦，睇樓1次後即決定承租。

●紅磡黃埔花園10月暫錄5宗買賣，包括2期11座中高層E室，實用面積389方呎，兩房間隔，享內園景，最新以730萬元易手，實用呎價18,766元，原業主於2015年10月以615萬元買入，持貨5年帳面獲利115萬元，單位期內升值19%。

●大角咀港灣豪庭5座頂層單位，實用面積368方呎，連100方呎天台，吸引搵樓多時之買家承接，成交價738萬元，實用呎價約20,054元，上述單位原業主於2014年12月以約523萬元購得，是次轉手帳面獲利215萬元。

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑7號高層C室，實用面積638方呎，大兩房間隔，最初開價890萬元，議價後以838萬元成交，實用呎價13,135元，新買家為同區換樓客，議價後感造價合理，考慮片刻即決定換作新居。

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新界區

●青衣青怡花園6座中低層G室，實用面積約547方呎，套三房間隔，9月中開始放盤，原先叫價780萬元，經議價後減價30萬元或約3.8%，最後以750萬元成交，實用呎價約13,711元，屋苑10月累錄兩宗二手買賣，現時有約28個單位放售，入場價由520萬元起。

●元朗映御2座高層A室，實用面積396方呎，一房間隔，8月初叫價565萬元放盤，減價5萬元，以560萬元成交，實用呎價14,141元，新買家為區內上車客，原業主於2016年7月以440.68萬元一手購入，轉手帳面獲利119.32萬元，4年升值約27%。

●元朗溱柏9座中層H室，實用面積272方呎，叫價438萬元，議價後以415萬元易手，實用呎價15,257元，新買家為上車客，原業主於2013年9月以263.5萬元一手購入，是次轉手帳面獲利151.5萬元，單位7年升值約58%。

●沙田蔚景園剛錄本月首宗成交，單位為2座中層B室，實用面積379方呎，兩房間隔，議價後以648萬元易手，實用呎價約17,098元，原業主於1997年以312萬元入市，持貨約23年，是次沽出單位帳面獲利約336萬元離場，單位升值約108%。

●馬鞍山海典灣5座中層D室，實用面積495方呎，兩房兩廳間隔，望園景，原先開價780萬元，放盤半個月，減價17萬元，最終以763萬元成交，實用呎價15,414元，原業主於2006年5月購入上址，當時作價231萬元，持貨逾14年至今轉售，帳面獲利532萬元，期內升值2.3倍。

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