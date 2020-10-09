全球經貿戰：美國對18地區銷美鋁產品加徵關稅　立即生效

美國總統大選距離不足1個月，全球經貿戰火燃起！外國傳媒報道，美國商務部長羅斯周五(9日)宣布，將立即對18個地區銷美鋁板製品加徵新關稅，理由是對美國傾銷鋁產品，中國則未被納入。除德國鋁品外，其他國家的稅率皆為個位數字。不過，商務部表示，傾銷裁定只是初步階段。

羅斯表示，涉及的進口鋁產品總額為19.6億美元；18個地區包括台灣、德國、巴林、巴西、克羅埃西亞、埃及、希臘、印度、印尼、阿曼、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛維尼亞、南非、南韓、西班牙及土耳其。

羅斯說，美國國際貿易委員會將於明年2月對此案作最終裁定。德國鋁產品被加徵52至132%的新關稅，稅率最高；其次是巴林，但稅率僅個位數。羅斯表示，中國未被納入是因美國已對其銷美鋁產品加徵關稅。

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