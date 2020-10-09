新盤UPDATES：踏入第4季即爆「搶客大戰」
2020年10月09日 21:04
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●柏傲莊I首推180伙 一房戶入場費628.9萬元
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I周五(9日)公布首張價單，集團營業及市務部總監黃浩賢稱，首批推出180伙，包括一至三房間隔，扣除最高20%總折扣後，一房戶售價由628.9萬港元起。整批單位折後呎價16,618元起，平均呎價約18,921元。
●SEA TO SKY周六賣285伙 共收逾900個登記
新盤市場競爭升溫，鐵路沿線項目收票反應保持理想。長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，本周六(10日)將推售285伙，發展商已剛截止接受認購，市場估計共錄得逾900認購登記，超額認購逾2.1倍。長實地產投資董事郭子威表示，對是次認購成績感到滿意，預期明天銷售反應理想。
●何文田128 WATERLOO暫錄4伙獲認購
萊蒙國際(03688)等合作發展的何文田128 WATERLOO，周五以價單形式銷售20伙。市場消息稱，截至晚上8時半，暫錄4伙獲認購。
●藝里坊·2號交易未有進展
一手住宅銷售資訊網資料，西營盤藝里坊·2號21樓F室，實用面積282方呎，一房間隔，單位於上月以逾869.5萬元成交，呎價逾3.08萬元，惟簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
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