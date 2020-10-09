新盤UPDATES：踏入第4季即爆「搶客大戰」

●柏傲莊I首推180伙 一房戶入場費628.9萬元

●SEA TO SKY周六賣285伙 共收逾900個登記

●何文田128 WATERLOO暫錄4伙獲認購

●藝里坊·2號交易未有進展

一手住宅銷售資訊網資料，西營盤藝里坊·2號21樓F室，實用面積282方呎，一房間隔，單位於上月以逾869.5萬元成交，呎價逾3.08萬元，惟簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

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