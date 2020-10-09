【悲情樓市】上水洋房8年蝕250萬　美孚月租僅1.4萬

後市去向未明，個別業主寧願損手離場。上水歌賦嶺一幢洋房，劈價後以1,615萬港元售出，原業主持貨約8年，帳面蝕逾250萬元。

中原陳夑佳表示，上址為銀杏徑雙號屋，實用面積1,315方呎，曾叫價約1,700萬元，於市場放盤約一年，減價85萬元後售出，呎價約12,281元。原業主在2012年以1,869萬元購入物業，期內帳面貶值約13.6%。

市區盤業主「微賺」都出貨。市場消息透露，何文田ONE HOMANTIN第2座一個高層單位，剛以約1,100萬元獲承接，以單位實用面積499方呎計，呎價約22,044元。該物業約4年僅升值約4.7%。

事實上，平價盤很快被市場吸納，鰂魚涌太古城再錄低於千萬元買賣。中原趙鴻運指，屋苑唐宮閣高層A室兩房單位，實用面積489方呎，上月中以990萬元放盤，最終零議價下連租約易手，呎價20,245元。以現時租金2.2萬元計，租金回報2.7厘。該盤本月已錄約10宗二手買賣。

【美孚新邨呎租不足30元 平15%】

暑假後租賃需求大減，業主為免單位丟空，即以平租吸客。九龍藍籌屋苑荔枝角美孚新邨一個細單位，減租後僅以1.4萬元租出，呎租不足30元，低市價10至15%。

香港置業王英傑表示，上述單位為2期百老滙街37號低層D室，原則一房改兩房，實用面積約481方呎，曾以市價放盤一星期，一直未曾租出，業主轉以低市價的1.5萬元叫租，約一星期後再減1,000元即獲承租，呎租約29.1元。

新蒲崗譽．港灣業主叫租心態亦轉弱。香港置業胡耀才稱，屋苑6座高層E室兩房戶，實用面積約535方呎，放盤兩個月，減租1,500元，以每月約1.95萬元租出，呎租約36.4元，低市價約7%。

港島中價樓方面。美聯王俊安透露，北角海峰園高峰閣低層G室套三房戶，實用面積約859方呎，減租約2,500元，以月租3.6萬元成交，呎租約41.9元。

此外，新界三房單位極速租出。世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城1座中層F室，實用面積451方呎，放盤僅10日，以1.6萬元獲承租，較開價低約4.8%，呎租約35.5元。

【二手樓交投放緩】

疫情反覆不定，加上平盤被消化後，各區交投開始放緩。綜合市場資料，全港7個主要住宅區，10月成交量較上月同期全線回落，當中包括上水及粉嶺的北區，跌幅最多達54.2%，同期東涌及青衣二手市場，交投量按月亦減逾40%。

美聯周志強表示，北區二手屋苑本月暫錄11宗買賣，相對9月部分業主願意減價，當時交投較為活躍，同期已錄約24宗成交。減價盤售出後，區內價格回升，準買家入市趨審慎，其中粉嶺御庭軒6座中層單位，實用面積462方呎，以640萬元沽，呎價13,853元，重返第三波疫情爆發前水平。

東涌區於9月首9日錄至少26宗二手交投，中原陳旭明稱，全區10月只暫錄14宗，按月少46.2%，主因新盤快將推出，吸走部分二手客源。而鄰近青衣二手市，本月暫錄12宗成交，較9月同期錄21宗，亦挫42.9%。

馬鞍山樓市情況相若。世紀21奇豐莊瑞生指，該區樓價回升，準買家放緩入市步伐，如新港城兩房戶，上兩個月成交價都低於「六球」，項目P座低層實用面積337方呎單位，剛以615萬元售出，做價明顯反彈，呎價18,249元。該區本月暫錄23宗買賣，按月跌37.8%。他續認為，政府撤辣可令市場盤源增加，刺激市場成交量。

此外，多過藍籌屋苑本周末預約睇樓量同時減少。中原表示，十大屋苑期內只錄得545組預約睇樓，按周跌9.2%，屬近5周新低。當中紅磡黃埔花園跌約38.5%最多，期內錄40組預約，其次為沙田第一城，暫錄40組，按周減約33.3%。

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