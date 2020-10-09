克魯格曼：特朗普記仇　若11月敗選全球恐經歷「黑色兩個月」

美國總統特朗普已表示，一旦11月總統大選落敗，他不會接受那種結果。這令人擔心，以他記仇的性格，若選舉結果不是他要的，那麼，他在選後仍剩兩個半月的總統任期內，會否大搞破壞？

經常批評美國總統特朗普施政的2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)在其外媒專欄中指出，特朗普的舉動已讓人預先窺見「跛腳鴨特朗普總統」可能是甚麼模樣。特朗普上月突然宣布，新一輪經濟紓困方案談判取消，雖然他之後似乎又改變主意，但這舉動似乎純粹出自於怨恨。

為甚麼美國必須推出新的經濟紓困方案？克魯格曼解釋，數月來美國就業大幅增長，但因疫情蔓延的頭幾個月，失業人數暴增，至今仍僅止於局部回升，而且最近復甦步伐又放緩。種種迹象顯示，美國經濟疲態仍會持續多月，甚至多年。

克魯格曼認為，美國聯邦政府應再救市，對失業者慷慨地提供救助，對小企業提供貸款，讓他們能持續營運。否則，很快就會見到數百萬戶無錢交租、成千上萬企業不支倒閉的景象。

此外，州與地方政府因為大多必須平衡預算，而疫情導致稅收銳減，使他們陷入財政困境，也極需聯邦提供大手資助，否則可能不得不大幅炒人和削減公共服務。目前為止，州和地方已削了大約90萬個教育職務。

因此，基於人道理由，聯邦政府有必要介入紓困，這樣做也有經濟論據支持：如果家家戶戶被迫大幅縮減消費支出，如果企業被迫停業，又如果州與地方政府被迫大削開支，美國經濟增長必定減速，甚至有陷入衰退之虞。

連聯儲局主席鮑威爾都頻頻呼籲救市，那麼，為甚麼至今還沒有着落？克魯格曼認為，一大障礙是參議院共和黨人堅持拒絕援助州和地方政府；換作是民主黨掌控參議院，或許早已同意提供州和地方政府可觀的財務援助。共和黨之所以這樣做，是新一輪紓困案全是為了援救管理不善的「藍州」(民主黨票倉)。

問題是，距離11月3日選舉日不到一個月，特朗普為何選在此時淋熄敲定協議的可能性？克魯格曼指出，原因是現在要立法通過新紓困法案並改善經濟現況顯然為時已晚，儘管或許可協助一些企業避免裁員。不過，若特朗普擺出努力協助人民脫困的姿態，肯定會為他的選情加分，為何他反而要摧毀這項有利經濟的政策？

克魯格曼推斷，特朗普似乎是因「懷恨在心」，畢竟此刻要敲定紓困法案，非得與民主黨妥協不可。特朗普去年稱呼民主黨眾議院議長佩洛西是個「卑鄙、報復心強、可惡的人」，現在要他與這位「卑鄙」女士妥協似乎「寧可讓經濟化為焦土」。

因此，克魯格曼擔心，若特朗普11月敗選，在明年1月卸任前仍是總統，在那段期間會做出甚麼事？

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