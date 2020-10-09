澳洲就是否褫奪皇冠悉尼賭牌進行聆訊

澳洲當局為調查富豪帕克(James Packer)作為大股東的皇冠度假集團(Crown Resorts)是否違規，連日來進行聆訊，以決定是否褫奪皇冠的悉尼賭牌。帕克日前作證時承認公司的合規政策失敗，以及澳洲賭場的賭業中介營運容易捲入洗錢活動。

皇冠近年負面消息不斷，2016年時有多名員工在中國內地涉嫌招攬賭客而被捕，其後更被定罪；去年公司又被澳洲媒體指有犯罪集團在皇冠的多間賭場洗錢，以及公司聘用的賭業中介或涉嫌販毒。

帕克日前作證時同意，公司要進行重組才能保住悉尼的牌照，又同意要將負責合規的部門從以賺錢為目標的部門分隔開來。

他除了坦承知道澳洲的賭業中介營運容易捲入洗錢活動外，亦知悉有傳言某些澳門賭業中介捲入有組織犯罪活動。但他指，公司之前聘用賭業中介，是希望引入中國的大額賭客，以提振新賭場的貴賓業務。

另方面，澳門賭業情況目前亦不樂觀。瑞銀發表研究報告，表示根據調查，10月首7日澳門整體賭收約20億澳門元，或相當於日均約2.9億澳門元，按年大跌75%，大致符合市場預期的區間日均2.5億至3億澳門元。下跌主要因為內地監管當局打擊跨境博彩資金所致。

而入境澳門旅客數字回復得較慢，該行表示，10月首7日訪澳旅客錄13.9萬人次，按年下跌86%。由於廣東地區以外較遲恢復個人遊的申請，該行預料這些地區旅客需要10月中以後才能抵澳。該行認為，視乎新冠肺炎疫情，現行的邊境政策預料會再維持1至2個月才會放寬。

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