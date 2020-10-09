夜市UPDATES：美股道指飆百點後回順　港股夜期高水

市場仍面對美國經濟刺激方案的不確定性，美股連升3日，惟周五(9日)早市升勢回順，道指目前報28,461點，升36點或0.13%；標指報3,461點，升14點或0.42%；納指報11,506點，升85點或0.75%。港股期指夜市報24,140點，升101點，高水21點。

本周截至周四(8日)，美股3大指數至少都已上漲2.7%。有分析認為，本周美股走高的最主要原因是大選結果的明朗化，而不是刺激方案的進展。

新一輪刺激計劃談判已經重啟，但兩黨對方案規模仍存在分歧，但白宮對於是否會支持更廣泛的立法方案發出了不同的信號。而美國眾議院議長佩洛西放狠話，指沒有全面協議就沒有航空業救助方案。

LPL金融股票策略師Jeffrey Buchbinder表示，如果華盛頓在大規模刺激方案上達成妥協，可能會在10月份給股市帶來驚喜，但又稱隨着選舉日的臨近，這種可能已經愈來愈低。

【21:30】華府和國會重啟財政紓困方案談判，美股開市早段續做好，道指升152點，至28,577點；納指升59點，至11,480點；標指升18點，至3,465點。

傳美國晶片商AMD正磋商收購同業Xilinx，價值或超過300億美元，成為晶片業整合潮的最新例子。AMD股價早段跌2.2%至84.54美元；Xilinx股價漲16%至122.96美元。

另一以荷蘭為基地的晶片商恩智浦(NXP)初步業績顯示，上季收入約22.7億美元，經調整後經營溢利約5.86億美元，均優於該公司的預期。在美掛牌的恩智浦股價早段漲6.3%至143.45美元。

摩根士丹利同意向監管機構支付6,000萬美元，作為管理財富管理業務的數據中心失當的和解費，大摩股價早段升1%至49.49美元。

投資公司Baird股票業務副主席斯潘塞表示，雖然更多民調顯示民主黨勝出將有助紓緩市場疑慮，但認為無論大選結果如何，股市前景都看俏，原因是聯儲局史無前例的寬鬆政策支持下，為股市帶來世紀投資機會。

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