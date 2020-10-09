小心通脹突飆！全世界糧食都在漲價...

外地媒體報道，聯合國糧農署表示，9月世界糧食價格連續第4個月上漲；其中，小麥價格9月按月上漲5.1%，按年更大漲13.6%。

聯合國糧農署表示，在穀物和植物油強勁上漲帶動下，9月世界糧食價格連續第4個月上漲。糧農組織衡量一籃子穀物、油料種子、乳製品和肉類變化的食品價格指數9月升至97.9，而8月數據為95.9。

穀物價格指數9月按月上漲5.1%，按年則大升13.6%。

對此，糧農組織表示，對南半球小麥生產前景的擔憂，以及影響歐洲冬小麥播種的干燥天氣，推動了小麥價格上漲。在細分項目上，粟米、高粱和大麥價格同時上漲，而受需求放緩影響，大米價格下跌了1.4%。

受棕櫚，葵花籽和豆油價格上漲影響，9月植物油價格較8月價格上漲6％，創8個月新高。

新冠疫情流行導致的食品成本上升已對貧困家庭造成影響，其中，許多家庭正陷入貧困和飢餓之中。聯合國糧食計劃署主管David Beasley警告，為了避免全球飢荒，6個月內需要50億美元(約390億港元)的緊急資金。

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