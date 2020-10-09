【全球攬炒】美化妝品龍頭L'Oreal擬縮店及裁員400人

外國傳媒報道，全球最大化妝品集團L'Oreal宣布，將關閉部分美國零售店，以順應疫情下民眾消費出現重大轉變。這項計劃最多影響美國400名員工，有些職員有機會調至其他職位，但該公司未提及將關閉多少家店。該公司在全球擁有約88,000名員工，美國是最大市場。

公司計劃將投資轉移到電商等有增長潛力的業務上，這也是未來6個月整頓計劃的一環。

隨着疫情導致社交活動銳減，各國民眾已減少購買香水及化妝品等奢侈品。即使公司上半年電商銷售較去年同期勁升65%，但仍不足以抵銷其美容產品和服務需求大降，上季同店銷售減少19%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299