內地三大舉措「穩就業」　力谷新能源汽車

國務院常務會議於十一長假後首日召開，指目前內地保就業仍面臨很大壓力，將以三大舉措進一步做好穩就業工作，確保完成全年目標。同時，會議通過新能源汽車產業發展規劃，加大政策支持，明年起國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公共交通、出租等車輛，新能源汽車比例不低於80%。

為引導新能源汽車產業有序發展，推動建立全國統一市場，提高產業集中度和市場競爭力，明確加大關鍵技術攻關，鼓勵車用操作系統、動力電池等開發創新，並支持新能源汽車與能源、交通、信息通信等產業深度融合，推進標準對接及數據共享；加強充換電、加氫等基礎設施建設，加快形成快充為主的高速公路及城鄉公共充電網絡。不但對公共設施的充電樁建設予以財政支持，亦鼓勵開展換電模式應用；鼓勵加強新能源汽車領域國際合作，以及加大對公共服務領域使用新能源汽車的政策支持。

該會議亦指，將對受衝擊大、生產經營恢復慢的中小微企業，以及困難行業加大扶助；做好對未就業畢業生的「不斷線」服務，並加大對農民工就業服務和創業支持；釋放更大就業潛力，鼓勵發展靈活就業，多措並舉增加崗位。

在加大粵港澳大灣區建設的支持方面，該會議決定，從今年10月1日至2023年12月31日，對在南沙自貿片區開展國際航運保險業務予以一定的稅收優惠；從今年10月1日起，對以珠三角9市37個港口為啟運港、以南沙保稅港區和前海保稅港區為離境港的水運貨物實行退稅政策，境內貨物啟運出口即可退稅，減少企業資金佔壓成本。

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