【產經評論】特朗普玩狼來了　內地淡定有錢剩

中國經濟改革開放逾40年，已成為全球第二大經濟體，在世界擔當着重要角色。此起彼落，美國經濟則仍深陷2008年金融海嘯後的量寬漩渦，預計截至9月底止的全個財政年度，華府財赤佔經濟總量比率達15%，為二戰後最大。可在「大美國主義」作祟下，不但從未自省，反諉過於人，視反全球化和打壓中國為翻身之途。即使中國安分亦無法躲避，只能堅持不關門、不畏戰、自強不息作應對，就看誰能笑到最後！

在疫情仍威脅全球經濟及中美之爭白熱化的大背景下，市場高度關注內地十一和中秋「雙節」長假期市道，總算沒令人失望。雖然消費額無可避免因經濟放緩而減少，但今年中國仍很可能成為全球唯一能實現正增長的主要經濟體，凸顯內部經濟具韌力，能由「世界工廠」過渡至「內循環」經濟模式，以應對長期外部挑戰。「外循環」方面，雖面對美國挑起貿易與科技戰，但中國並未改變開放步伐，今年7月全面對外開放金融業，是奉行「不關門」的最佳憑證，也是應付挑釁而具智慧的體現。

事實上，「不關門」既有利人民幣國際化，與國際金融接軌，亦有助化解美國圍堵。畢竟如今中國是新興市場之首，經濟增速在全球前列，只要着力構建有利的外商環境，並不乏「利」字當頭的外資參與。面對龐大利益，美國總統特朗普實難一下子打壓，近期為了大選，故意放風籌劃限制內地數碼支付，又威脅加關稅，只予人虛張聲勢之感，到頭來恐變成《狼來了》主角，佔不了便宜反吃虧！

誠然，隨着互聯網與5G科技等發展，為中國內部需求注入新動力，能快速消化產能，化解傳統派錢救市而民眾不花錢的缺點。近日深圳就試行利用數碼貨幣精準地刺激消費，民眾必須在限期內在指定商店花錢，為嶄新救市模式，對激活經濟達致火速成效，亦是連美國聯儲局官員也趨之若鶩的做法。

一場世紀疫情，美國為了卸責，必然會加速中美經濟脫鈎，兩強博弈既沒回頭路，只能以平常心看待無常。其實，沒有美國在貿易上的不平等待遇，中國也不會決心思考經濟改革路向；沒有美國在科技上的圍堵，中國也不會正視高新科技和製造業的失衡發展；沒有美國在金融制裁的威脅，中國也不會銳意發展數碼人民幣。古人云：「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」也是如此！雖然要跨過目前這道坎，可能要用一代人的時間，但若能成功，中國的黃金歲月自可重來。

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