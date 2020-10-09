解決人口危機！新加坡額外補助生育　派1.7萬元

外國傳媒報道，疫情重創全球，恐影響民眾結婚或生育計劃。新加坡周五(9日)宣布，將加發3,000坡元(約1.7萬港元)的育嬰補助；未來2年內出生嬰兒的父母，若符合資格，都可領取。

新加坡副總理兼經濟政策統籌及財政部長王瑞杰日前表示，政府將發放一次性的補助金鼓勵生育，這是在嬰兒紅利(Baby Bonus)計劃之外的補助金。

新加坡總理公署部長英蘭妮(Indranee Rajah)周五宣布更多細節，在今年10月1日至2022年9月30日這段期間出生的新加坡嬰兒，父母將可獲得政府發放的一次性育嬰補助金。英蘭妮說：「在這個充滿不確定的時刻，我們希望這將進一步協助養兒育女的花費。」

在新加坡現行的嬰兒紅利計劃下，2015年1月1日及之後出生的嬰兒，政府會分階段將現金紅利存入父母的戶頭。第一、第二個孩子可獲得8,000坡元(約4.57萬港元)，第3個及以上各可獲一萬坡元(約5.7萬港元)。

不過，疫情恐影響民眾結婚、生育的計劃，當地媒體報道，新加坡總理公署國家人口及人才署委託一項民調結果顯示，約3成受訪者表示，由於疫情及其對經濟的衝擊，很可能會延後結婚或生育的計劃。這項調查訪問了約4,100名新加坡民眾，其中一半為22至32歲、正處於穩定拍拖關係的未婚者，其餘則是21至45歲的已婚人士。

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