東方日報B1：A股十月開局漲1.6%　人民幣升至年半新高

十一假期結束後，內地A股及人民幣匯率於復市日雙升，帶動兩者在今年第四季強勢開局。其中，滬深市三大指數周五(9日)創五年來節後最強佳績；反映內地官方意願的人民幣中間價也偏強，在岸人民幣匯價收市升近1,000點子，兌每美元報6.7135。惟第四季金融市場續面對疫情的威脅，加上美國總統選舉隨時掀起連串政治風波，未來內地股市以至人民幣難以一面倒看升。

●超過百億外資撲入

儘管連續八日的長假期間海外疫情急轉直下，但外圍股市走勢有驚無險，加上近日出爐的內地數據均顯示經濟加速復甦，且旅遊經濟反彈，吸引外資在A股節後首個交易日急速回流，周五透過滬、深股通淨買入112.66億元(人民幣‧下同)，不但結束連續八個交易日沽貨，規模更創超過三個月來單日最多。

●全日交投激增三成

受逾百億外資掃貨的提振，刺激滬深三大股指周五趁勢反攻，打破假日前窄幅上落的悶局。滬綜指周五轉升1.68%，收報3,272點，為三周來最大單日升幅。集中不少科技股的深圳股市升勢更急，深成指收漲2.96%，報13,289點，深圳創業板指全日飆3.81%至2,672點，均創逾兩個月單日升幅最多。

周五兩市主板成交額回升至約7,112億元，較9月收爐日足足暴增31.71%，反映股民已走出低迷情緒。

A股復市日「報復式」反彈早有迹可尋。內地券商東北証券指，十一期間全球疫情未出現超預期爆發，歐美經濟數據基本符合預期，故海外風險對A股市況擾動有限，與此前預測一致。同時，內地經濟恢復持續向好，政府的「十四五」(第十四個五年)規劃又將於10月底面世，政策利好氣氛逼近，帶動節後避險情緒降溫，提升外資回流的機會率。

●今季有望拾級而上

海通國際證券也預期，第四季A股市場有望拾級而上，主要由資金面及基本面雙輪驅動。據該券商統計，歷來滬深300指數在第四季上漲的機會率整體較高。2005年以來，滬深300指數在10月、11月及12月上漲的機會率分別為67%、53%、60%，而其他月份的平均值為57%，故稱第四季滬深300指數的行情仍可期待。

不過，今季夾擊全球股匯市場的風險因素將隨時突襲，不排除A股將受壓。財通証券指，內地經濟復甦趨勢確定，意味貨幣政策進一步寬鬆的預期可能逆轉。且整體A股估值已不低，部分板塊存在結構性泡沫，故滬深股指面臨壓力。另一券商在報告中提及，資金面轉向收緊平衡，對於高估值個股帶來壓力、美國總統大選不確定，以及海外疫情的二次反彈所帶來全球股市大波動等因素，恐再拖累A股。

事實上，中國人民銀行周五在公開市場沒有進行逆回購操作，單日共5,600億元逆回購到期，全數實現淨回籠，「收水」規模已創近八個月高。

●在岸價飆近千點子

中國內地長假期後首個交易日人民幣匯價狂飆！反映內地市場的在岸人民幣(CNY)「追升」，收市飆971點子，報6.7135兌每美元，創近一年半以來高位。銀行界預期，雖然人民幣短期仍有上升動力，惟美國大選結果將成為風險因素，當人民幣攀至6.65關時，人民銀行再難「坐視不理」，屆時勢出手干預匯市。

●暴漲逾1.4% 十五載最勁

周五官方開出的人民幣中間價上調305點子至6.7796，高於市場預期，在人行默許升值下，在岸人民幣展開漲勢，全日升幅達1.43%，創十五年紀錄。而較受國際市場情緒影響的離岸人民幣(CNH)本已在內地假期內率先上揚，周五乘勝追擊，一度升至6.68關口，日內升幅近600點子，即每百港元兌人民幣處於86水平。

中信銀行(國際)首席經濟師廖群認為，內地十一及中秋的長假期間，離岸人民幣升幅強勁，假期結束後在岸人民幣明顯向離岸市場的升勢靠攏，加上周五公布的9月份金融數據表現強於市場預期，而美國總統特朗普染疫等不利美國的消息傳出，亦導致美匯指數下跌，變相利好人民幣匯價表現。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，美國大選形勢於長假期間更趨清晰，若拜登當選，有機會實行其政綱內提及與中國商討貿易問題及關稅減免，變相減輕貿易戰風險，屆時中國經濟反彈速度勢加快，預計人民幣將升至6.65兌每美元。

人民幣升值有利「內循環」政策，東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤稱，中國經濟以往主要靠出口帶動，美國目前仍是中國最大出口國，惟中美關係緊張，使中國出口逐漸疲軟，依賴出口帶動經濟的難度增加，中國提出擴大內需、增強內地消費對經濟的刺激，而人民幣升值意味市民手中的人民幣「更值錢」，可為內地購買情緒帶來助力，預計人民幣將升至6.61水平。

●美大選成隱憂 勢趨波動

不過，美國大選結果續為匯價最大風險因素。瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，拜登優勢逐漸擴大，意味貿易戰、強美元的風險有望減低，利好人民幣走勢，惟同時美國選情波動，預計十月份人民幣走勢波幅甚大。

值得留意是，人民幣上季已升值逾3%。光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文直言，人民幣升勢過急，漲至6.68水平好盡，不少交易員先行食胡，同時反映人行並未有透過中間價的逆周期因子干擾匯市。

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