歐股收市向好 Pandora飆逾17%

歐洲股市收市向好，英國富時100指數收報6,016點，升38點或0.65%；法國CAC指數收報4,946點，升34點或0.71%；德國DAX指數收報13,051點，升9點或0.07%。

倫敦證券交易所(LSE)宣布，同意以43億歐元，向泛歐交易所(Euronext)出售意大利證券交易所(Borsa Italiana)。有關出售須視乎倫交所收購數據供應商Refinitiv的結果。倫交所收漲0.41%；泛歐交易所則挫4.39%。

丹麥珠寶商Pandora提高利潤指引後，股價飆17.2%。數據顯示，散戶趁低吸納能源及旅遊股票，飛機引擎製造商Rolls-Royce股價升逾14%。

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