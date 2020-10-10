美股收市：道指升161點　標指連升3周

市場對於美國白宮與國會就刺激方案達成協議仍感樂觀，美國股市周五(9日)上漲。道指收報28,586點，升161點或0.57%；標指收報3,477點，升30點或0.88%；納指收報11,579點，升158點或1.39%。

總結全周，道指累升3.27%，連升兩周，並創9月7日以來最大單周升幅；標指累升3.84%，連升3周，創自7月2日以來最大單周升幅；納指累升4.56%，連升3周，創7月2日以來最大單周升幅。

大型科技股普遍做好，亞馬遜、微軟股價周五分別升3%和2.48%；傳美國晶片商AMD正磋商收購同業Xilinx，價值或超過300億美元，惟AMD股價收跌3.94%。

雖然美國總統特朗普此前表示已叫停白宮代表跟國會就財政刺激方案的談判，但他周五在社交媒體發文稱，將推進實施「新冠肺炎疫情纾困談判」(Covid Relief Negotiations)。

有報道稱，特朗普政府有意提高刺激方案的規模，由1.6萬億美元增至1.8萬億美元，以尋求得到國會民主黨人的共識。然而，這個規模仍低於民主黨籍眾議院議長佩洛西多次強調的2.4萬億美元。

另有報道稱，白宮跟國會將在周末兩日(10至11日)繼續努力就刺激方案達成協議。

LPL金融股票策略師Jeffrey Buchbinder表示，如果華盛頓在大規模刺激方案上達成妥協，可能會在10月份給股市帶來驚喜，但又稱隨着選舉日的臨近，這種可能已經愈來愈低。

對於後市，投資公司Baird股票業務副主席斯潘塞表示，雖然更多民調顯示民主黨勝出將有助紓緩市場疑慮，但認為無論大選結果如何，股市前景都看俏，原因是聯儲局史無前例的寬鬆政策支持下，為股市帶來世紀投資機會。

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