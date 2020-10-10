職場新趨勢？微軟將允許員工永久在家工作

外媒報道，科技巨企微軟公司對內發布「混合工作場所」指引，待美國各地辦公室正常開放之後，將允許員工每周可有不到半數時間，自由在家工作，甚至經主管批准後，便能永久在家工作。

不過，仍有少數需要到公司上班的職位，包括需要在硬體實驗室和資料中心上班，以及進行面對面訓練的員工。

此外，若獲主管批准的話，微軟員工也能在美國境內其他地方工作，對可遠程工作的特定職位而言，甚至還能在國外異地工作。

雖然可赴別的國家遠程工作，但薪酬和福利也會依所在地調整。微軟將為永久在家上班的員工，負擔居家辦公的開支，但凡是決定離開辦公室的人，都必須自行負擔搬遷費用。員工也能向主管要求讓他們兼職工作。

微軟在數月前通知員工，指考慮到新冠肺炎疫情持續，美國辦公室最快要到明年1月才會重新開放，目前大多數員工正在遠程工作。

除微軟之外，Facebook也正有上萬名員工遠距工作，臉書執行長祖克柏已表示，預計未來5至10年內，臉書可能會讓多達半數員工遠程工作。

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