「疫」市擴充！Netflix倫敦總部辦公面積增兩倍

新冠肺炎疫情在全球持續，多家企業均決定縮減辦公室規模，但全球影音串流龍頭Netflix卻反其道而行，「疫」市擴充業務！外媒報道，Netflix正遷入新的倫敦總部，辦公空間擴大到原來的3倍，以開拓其在英國的影視製作業務。

報道引述知情人士透露，Netflix租下位於倫敦Berners Street的一棟辦公大樓，其面積為8,082方呎。至於目前承租的兩座鄰近的大樓，辦公室面積合共約2,787方呎，其中一個將繼續承租。連同新租的辦公室，Netflix在倫敦的辦公室面積，將會擴大到9,290方呎，較之前急增逾兩倍。

Netflix表示，對於擴充英國業務感到興奮，未來將繼續投資更多類似《王冠Crown》、《性愛自修室》等在英國製作、並在全球廣受歡迎的節目。

雖然全球在家工作正掀起熱潮，但Netflix聯席創辦人兼行政總裁海斯汀並不認同遠程工作的模式。他在上月接受外媒訪問時表示，同事之間不能見面接觸，尤其是對跨國來往而言，是「純粹負面的」。Netflix在英國擁有269名員工。

由於疫情在全球持續，帶動「宅經濟」概念。更多消費者居家抗疫，令Netflix今年以來新用戶大增。截至今年上半年，Netflix訂閱人數已新增2,586萬人，逼近去年總新增數，股價今年以來已經累計上漲逾60%。

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