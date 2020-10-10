【零售浩劫】L'Oreal擬關閉部分美國據點　受影響員工涉400人

法國化妝品牌歐萊雅(L'Oréal)公布，順應新冠肺炎疫情下，消費者的消費趨勢所出現的重大轉變，計劃關閉部分美國零售商店，以重組其美國精品業務，而有關改動將最多影響美國奢侈品部門400名員工，部分職員或轉調至其他職位。

萊雅目前於全球擁有約8.8萬名員工，其中美國為其最大的市場，萊雅表示，「美國奢侈品消費者的行為已由根本上改變，美國分公司將會不斷精進業務，以滿足這些顧客的全新喜好」。公司目前計劃將投資轉移到電商等有增長潛力的業務上，這亦為未來半年整頓計劃的一部分。

事實上，隨着疫情令社交活動減少，消費者多轉為網上購物，而減少購買香水及化妝品等奢侈品，令萊雅上半年電商銷售按年升65%，不過，仍不足以抵消美容產品及服務需求下降的缺口，上季同店銷售則減少19%。

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