1周10大驚奇：誰是美國經濟關鍵人物？不是特朗普或拜登...

2020年轉眼間已來到10月10日，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，之後呼籲小心至今，異象有得有失，惟仍有正回報！之後會如何呢？一切待11月再算吧！

【1、別抱幻想！50年經濟史表明今次L形復甦而非V形】

外國傳媒本周報道，疫情肆虐，全球救市，令不少人期望經濟能「V形」重返疫前！不過，若以史為鑑，恐大失所望！(附圖一)

報道指出，V形經濟復甦的想法不但深入央行的模型中，在投資者的思路裏也根深蒂固，但外媒經濟研究針對1965年以來七國集團(G7)國家36次經濟衰退的分析發現，「L形」經濟復甦的可能性大於「V形」。在全球今年冬季將面臨第2波新冠病毒疫情下，不難想像其對經濟長期破壞程度超出了預測人員的預期。

值得留意的是，有華爾街「好友總司令」之稱的高盛資深投資策略師Abby Joseph Cohen說：「我很擔心，在11月3日總統大選前，股市跌幅可能很可觀。」她認為，美股跌幅多大視乎一些「無法輕易納入我們模型的因素」，包括國會會怎樣做？總統特朗普會說甚麼？以及選舉結果。

Cohen在1990年代是美國知名度最高的股票策略師。她說：「我覺得，像我們這種職業生涯倚重數學的人，此刻應要謙卑。」

【2、誰是美國經濟關鍵人物？不是特朗普或拜登...】

距離美國11月大選只有半個多月，外媒指出，對於影響美國經濟是否能從疫情中復甦的關鍵人物，不是美國總統特朗普或民主黨總統候選人拜登，而是聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)！

報道指出，無論是誰當選總統，在2021年都有一個非常重要的決定必須抉擇，就是會否重新任命鮑威爾出任聯儲局主席，這事關乎美國經濟是否能從疫情中復甦。

回看自疫情於3月在美國爆發以來，聯儲局迅速採取行動，將利率降至近於零，並啟動數萬億美元貸款計劃。鮑威爾迅速的行為，讓他獲各界盛讚，也是民眾希望未來的美國總統能提名他繼續出任聯儲局主席的關鍵原因。鮑威爾的任期將在2022年2月到期。

Raymond James首席投資官Larry Adam表示，鮑威爾如果願意的話應該連任，聯儲局對疫情回應的速度和力度值得讚揚。史蒂文斯理工學院金融學教授George Calhoun也讚揚，鮑威爾做得很好，非常果斷，作出了迅速反應。

【3、新興國家央行有技窮先兆 前景睇鮑威爾...】

鮑威爾確實是重要人物，皆因他主宰的不只是美國，而是全球經濟！新冠肺炎疫情影響，許多新興國家新興市場貨幣貶值，惟消費物價則大漲，央行想用寬鬆貨幣政策救市甚艱難，有技窮先兆。

全球經濟低迷衝擊新興市場貨幣貶值，導致進口產品成本提高，推動國內物價上揚。可是，若央行透過減息刺激經濟，會加劇通脹，消費者更痛苦；反之，倘加息的話，雖然可壓制通脹，但又可能進一步打擊疲弱的經濟。

●印度食品價格漲10%

外媒報道，印度新德里雜貨商慨嘆近期蔬菜價格大漲，煮咖喱必須的洋葱和薯仔，9月價格按月大漲約10%。

印度政府數據顯示，8月蔬菜的消費物價指數(CPI)按年漲11%，肉類和魚類價格激增16%。印度經濟在第2季萎縮23.9%，部分分析師預估2020年度將萎縮逾10%。根據往績，央行通常會透過減息救市，但這樣將推升物價漲勢，故外界預期印度央行下次決策會議將維持利率不變。

●巴西米價狂飆近兩成

貨幣貶值及國內供應鏈受疫情阻礙，許多產品的價格均飆升。巴西8月食物類CPI上漲8.8%，米價大漲逾19%。

巴西央行自2019年7月啟動減息循環，政策利率目前企2厘的創紀錄低位，低於通脹，使實質利率進入負值。巴西央行9月利率會議未有擴大寬鬆，並指出再減息亦難以維繫。

●土耳其加息先挽里拉

土耳其央行9月大幅加息兩厘，近兩年來首次加息，以挽救貨幣里拉暴貶。

該國8月CPI較一年前揚升11.77%。小麥價格攀高85%，電價激增逾133%，主因是里拉兌美元匯價今年來貶值逾20%。由於土耳其旅遊業受重挫，經濟2020年第2季萎縮9.9%，雖然該國可能想以減息來支撐經濟，但里拉為優先處理項目，因此除了收緊貨幣政策外別無選擇。

【4、基辛格警告避免一戰重演 中美必須做好一件事...】

全球經濟前景要睇中美衝突怎發展下去！現年97歲的美國前國務卿基辛格在一個視頻研討會上稱，中美必須為兩國日趨激烈的競爭建立交戰規則，否則，不排除將會重演「第一次世界大戰」前的全球政治不確定性局面。

基辛格表示，兩國領導人必須探討超過哪個界限就不會再進一步威脅對方，然後必須找到在較長時間內落實此政策的方法。他又指「你可以說這完全不可能，如果完全不可能，我們將陷入類似第一次世界大戰的局面」。

早於尼克遜任美國總統的年代，有份促成中美建交的基辛格指當時的目標為制衡蘇聯；他曾表示，愈來愈警惕中美發生「新冷戰」的可能性，他將之歸咎於技術進步對地緣政治格局的重塑；且認為美國需要換一種「新思維方式」，現今世界太複雜，以至沒有任何一個國家可實現在戰略及經濟上均具有其他國家無法威脅的單方面優勢。

【5、全球43家航空公司已倒下！未來幾個月恐更多】

事實上，全球經濟真的十分艱難，有研究警告，單是航空業受困，帶來的連鎖效應恐令4,600萬人失業！根據旅遊數據公司Cirium資訊公布的數據顯示，今年迄今已有43家商業航空公司倒下，未來幾個月恐出現更多倒閉案例。

Cirium統計發現，2019年全年倒閉的航空公司為46家，2018年全年為56家。根據Cirium的定義，一家航空公司若完全停止或暫停業務，即被視為倒閉。

航空分析機構Sobie Aviation分析師Brendan Sobie指出，若無政府介入及支持，航空業在這場危機的首6個月將面臨大規模破產潮，但幸好目前的破產案例仍在可控範圍，因為來自政府的救援，使航空公司現在擁有更好的生存機會。

不過，Cirium全球諮詢主管Rob Morris指出，儘管航空公司獲得財政援助，2020年餘下時間的前景仍令人擔憂。許多航空公司都是到一年中的最後幾個月才倒下，因對航空公司來說，第一季及第四季是「最淡」的時期，它們大部分的收入都是來自於第二季及第三季。

他補充：「我通常是形容航空公司會在夏季籌集『戰備基金』，以便他們在冬天生存。」而航空公司現在的目標是「不惜一切代價求生存」，並評估明年夏季會否有解決方案或更高需求。由於大多數地區的需求復甦停滯，航空公司的收入能力及現金流陷入掙扎，預計今年第四季及明年首季，將看到更多航空公司倒下。

【6、別抱幻想！航空業恐永久改變 巨企要轉廉航】

疫情不但嚴重衝擊航空業，甚至可能永久改變此行業結構！日本航空社長赤坂祐二表示，以往支持航空公司收入主力的商務客，可能永遠也回不到疫情前水平。為因應此形勢，須將重點轉向「廉航」發展。

赤坂祐二表示，商務客的需求可能永遠較疫情之前低20至30%，他們過去是日本航空收入主力，故日航必須轉型，配合低成本發展模式，才能填補商務客的缺口。

目前日本航空全資擁有廉航Zipair Tokyo，並持有捷星日本航空(Jetstar Japan)50%股權，以及春秋航空日本(Spring Airlines Japan)近5%股份。赤坂祐二表示，將以東京成田機場為樞紐，建構日航的廉航網絡，並確保相關航空公司能存在。

航空業研究機構CAPA名譽主席Peter Harbison表示，目前已有數間航空公司準備大幅提升旗下廉航的角色，由於休閒度假的旅客未來幾年都可能是主流，趨勢可能會持續。

不過，日本櫻美林大學教授、航空業專家戶崎肇表示，航空集團同時經營一般的航空公司及廉航是充滿挑戰，容易產生相互侵蝕的狀況。再者，廉航一向難以獲利。

【7、未來旅行要「虛擬」？日本率先試行】

為解決疫情期間無法盡情旅遊的難處，日本東京推出「虛擬旅遊」！目的是讓民眾以視訊會議的方式遊覽東京各處的景點，由周一(5日)起已開放民眾在網上報名。

東京政府表示，由10月起至明年2月，預計推出19次「虛擬旅遊」服務，遊覽景點包括東京政府管轄的島嶼，例如伊豆群島內的三宅島。想體驗虛擬旅遊的民眾只需繳交1,000日圓(約73港元)的費用即可參加，每次成團上限20人，但就算只有1人報名，「虛擬旅遊」也不會取消。值得留意的是，民眾在虛擬旅遊「成團」前會收到當地「特產」，令參與「虛擬旅遊」的民眾更能感覺身處其中。

除東京政府外，夏普(Sharp)也推出「虛擬旅遊」，將從10月30日起至11月14日推出「機器人手機RoBoHoN」，帶領民眾進行「虛擬旅遊」活動，該活動是與東京、京都、新潟、青森等地及使用RoBoHoN的自治團體及企業合作，製作RoBoHoN在各地的觀光導覽，並在網上發布供民眾觀看。另外，若民眾實際前往「虛擬旅遊」的目的地，可獲住宿費折扣及特別的小禮物。

【8、全球最悲情國家點悲？一張銀紙面值「10萬元」】

疫情痛擊經濟會有幾慘？被視為「全球最悲情國家」的南美洲國家委內瑞拉貨幣再度成為市場熱話！有媒體報道，該國有意再此印製面額10萬元的鈔票。今年5月統計數字顯示，過去1年當地通脹高達3,684%。

有消息人士指出，政府進口了約71噸鈔票紙，準備印製面額10萬元的「主權玻利瓦」(sovereign bolivar)鈔票，預計每張10萬元的「主權玻利瓦」鈔票僅值0.23美元。

事實上，這並非委國首次印製面額10萬元的鈔票，早在2017年11月，當局就曾印製面額10萬元的「強勢玻利瓦」(strong bolivar)鈔票，當時價值為2.5美元。然而，隔年委內瑞拉又宣布將貨幣更換為目前的「主權玻利瓦」，與舊幣「強勢玻利瓦」兌換比率為1比10萬。

委內瑞拉總統馬杜羅在2013年上任後，一連串錯誤經濟政策，貪腐和政府管理失當，引發當地長期惡性通脹。委內瑞拉中央銀行(BCV)官方估計，2016年至2019年4月之間，該國通脹上升至53,798,500%。

新貨幣僅4年後再度出現10萬面額，這意味着馬杜羅透過換幣來穩定經濟政策徹底失敗，有經濟學者指出，現在委國內部早已對政府發行鈔票失去信任，國內至少有60%的交易是透過美金進行的。

【9、信不信由你！科技股明年會創新高？】

後市方面，經常說先等11月美國大選才再決定投資去向，那麼，之後形勢會點？答案信不信由你！最能反映科技股表現的美國納斯達克100指數在9月約下挫5.7%，為3月疫情擴散以來最大單月跌幅。外媒報道，瑞銀引用昔日數據作出預測，納斯達克100指數在9月下跌之後，有望上漲20%，更可能在2021年創歷史新高。

瑞銀分析指出，今年納斯達克100指數在截至3月底的38天內下跌31%，並於6個月後從3月的最低位大漲超過70%，若此模式延續，納斯達克100指數在9月下跌後，可能將在2021年春季創下歷史新高。

瑞銀數據顯示，納斯達克100指數在2015至2019年間的中期調整，需花1個月從高位跌至底部，平均跌幅約11%，但此後6個月的平均反彈幅度則達20%，若此交易模式保持不變，則科技股不久後就會反彈。

【10、未來商機！太空產業十年後料急飆3倍】

為何科技股值得考慮？皆因可能要動用「太空救市」！美國銀行分析師Ron Epstein發表報告預期，到了2030年，持續增長的太空業經濟規模將擴至目前的3倍以上，達到1.4萬億美元(約10.9億港元)。

報告指出，儘管疫情導致部分私人和公共項目延誤，但疫情似乎未對太空產業的投資帶來損害。「可能主要歸因於太空業內部的大部分支出是企業對企業(B2B)，或是企業對政府的支出，復甦速度通常較企業對消費者(B2C)的支出要快。」

美銀估計，按照最近兩年的複合年增率10.6%計算，太空產業的收入將增長2.3倍，從2019年約4,240億美元，增長到2030年約1.4萬億美元，接近全球旅遊業當前的1.5萬億美元規模。

太空基金會行政總裁Tom Zelibor表示，太空產業因疫情經歷了某種程度的低迷，但總體而言，太空產業的表現還不錯，有能力應對困難的環境。他指出，美國去年非政府太空支出增加了7.7%，成為太空經濟主要增長動能。

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