SEA TO SKY開售：逾50伙獲認購

據市場消息透露，長實集團旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY周六進行的新一輪銷售中，暫已錄得50多伙獲買家認購。

而項目開售至今，已累積售出超過900個單位，套現逾95億元。

【10:40】SEA TO SKY開售：賣285伙 大批準買家到場揀樓

發展商周五(9日)下午截止接受認購，市場估計共錄得逾900認購登記，超額認購逾2.1倍。是次發售單位包括55伙兩房、190伙三房及40伙四房戶，整批單位折實平均呎價17,441港元，仍屬原價推出。其中最低入場費為3座5樓F室，折實售價708.7萬元，呎價14,983元。

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