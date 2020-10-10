致富智庫：想做富豪有辦法　四大途徑你要學！

人人望發達，究竟有幾多個成功晉身千萬、億萬富翁呢？暢銷財富作家Tom Corley就花上5年時間，去研究233位百萬富翁(其中177位為白手起家)及128位在窮人的生活習慣，再結集逾千個媒體訪問等，分別出「富人」與「窮人」習慣之別。

若你想脫貧、又或者嫌自己唔夠富有，都不妨參考一下，但Corley先事聲明，致富之路並非一帆風順，過程中難免要作出犠性，包括富有前要捱窮、與親朋關係生疏，更甚或面對破產、離婚等逆境，你又有冇心理準理呢？

Corley指要做有錢人的途徑有難亦有易，以下3大類人的致富之路可謂荊棘滿途。

【1、夢想家／創業者】

在Corley的研究中，夢想家／創業者樂於工作，對工作的熱情亦反應於他們的銀行戶口之中。這組白手興家的百萬富翁擁有740萬美元的平均資產淨額，遠超過所研究的其他組百萬富翁，但代價是...

●長工時：研究發現他們平均一周工作61個小時，連續工作12年，幾乎無休假，且呢種狀態更會影響其身邊的家人如父母、伴侣、小朋友、親戚及朋友，最常見是他們的伴侶要一人分身兩人角色。

●財務壓力：在創業初期要有穩定收入並不容易，家人的體諒變得很重要，不過，須知道百物騰貴，一家每月開支不少，在龐大的財政壓力下，不夠堅定的婚姻很可能會出現破裂，甚或搞到離婚都未發達。

●高風險：追求財富本身就是一場賭博，無人保證一定成。事實上，在富習慣研究中，有27%的人都曾至少經歷過一次失敗，賠上房子、退休金、存款等，而失敗或意味破產，且有時破產伴隨離婚。

【2、大集團攀爬者】

在大集團工作要努力往上爬，在富習慣研究中，攀爬者要花上大約22年始能累積到340萬美元的平均資產淨額，而財富來源大多來自員工配股分紅、或合夥人利潤分配，但代價要數...

●工時長：攀爬者須長時間工作，包括要經常出差，且周末及假期都離不開要加班。

●搞好辦公室政治：除工作辛苦外，攀爬者亦要善於辦公室政治，因為在職場中，和你一樣想拚搏的人或許會搞好多「小動作」，要向上爬的同時亦要小心被跣。

●耗精力拉攏人脈：要建立堅實、有力的人脈，需要時間、精力結合金錢，如送禮、頻繁地出席娛樂聚會、婚禮、生日宴或葬禮等等。光是經營處理這些人脈相關事務，就足以佔去你大部分工作時間。

●風險：如果不幸，從事的公司財務出現問題，你已為公司投入的努力或未必獲得相對報酬。

【3、頂尖專家】

●高投資成本：要成為頂尖專家，所投入的大量金錢及時間，如知識型專家要花很多年持續不斷地研究，以獲得專業資格或證書，如博士、醫藥及法律學位等。技術型專家則要大量將間用作刻意練習(deliberate practice)與分析練習(analytical practice)。刻意練習靠的是花上數千個小時不斷磨練技術；分析練習則多靠另一專家或導師的即時意見反饋，當然這不會是免費吧！

●工時長：頂尖專家必須長時間工作，為了讓知識或技術更完美。

【輕鬆致富之儲蓄投資者】

Corley另提到有一種較以上更為簡單、保證有效的方式去累積財富，就是儲蓄投資者途徑。不過，設有以下要求：

●中產階級收入：若你擁有中產階級程度的收入，且能降低生活開銷，你就有能力可以儲錢。

●自我控制力：典型的儲蓄投資者會將收入20%存起、或儲更多，然後用剩下的錢以支付生活所需。

●持續性：儲蓄投資者經常儲錢，且持續將錢轉作投資，他們的財富先可以年年增長。

●時間：典型儲蓄投資者的持續儲錢與謹慎投資習慣，平均會維持32年以上。

Corley表示，在富習慣研究中，儲蓄投資者平均有330萬美元的累積財富，此途徑需要你愈早開始實行，早到幾乎是你一踏入社會搵錢個刻開始。

若果你已錯過呢個黃金時間，年紀唔小，就要將儲錢的比例提高，以及將搵錢的時間延長。如果將過去未能儲蓄的時間，以10年為一個單位計，每遲一個10年就要由現在開始多儲10%金額，且不能太早退休。

舉個例，如果你在35歲左右，決定踏上儲蓄投資者，那麼你的年度儲蓄額度須是淨收入的30%，且要工作到65歲左右。假若你已超過40歲，年度儲蓄的比例就要達40%，然後工作到70歲過後先可以退休「安享晚年」。

好了，條路點走你應該識揀，仲等咩呀？

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