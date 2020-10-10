新盤動向：柏傲莊I示範單位參觀反應踴躍 或需輪候數小時

該盤首批推出180伙，包括一至三房間隔，扣除最高20%總折扣後，一房戶售價由628.9萬港元起。整批單位折後呎價16,618元起，平均呎價約18,921元。

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