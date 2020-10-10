新盤動向：柏傲莊I示範單位參觀反應踴躍 或需輪候數小時
2020年10月10日 13:07
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據現場指示牌顯示，等候睇樓時間料長達6小時。
鐵路上蓋大型新盤登場，再掀新一輪睇樓入票熱潮。新世界發展(00017)旗下沙田大圍站項目柏傲莊I昨(9日)公布首張價單後，位於荃灣的售樓處今(10日)吸引大批準有興趣準買家蜂擁參觀，睇樓人龍沿展銷廳所在的商場不同等候區排隊，並已伸延至商場外連接港鐵站的天橋，市場反應踴躍。據悉，預計等候睇樓時間長達數小時。
該盤首批推出180伙，包括一至三房間隔，扣除最高20%總折扣後，一房戶售價由628.9萬港元起。整批單位折後呎價16,618元起，平均呎價約18,921元。
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