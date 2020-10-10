人行易綱：應長時間實施正常貨幣政策　堅決不搞「大水漫灌」

據內媒報道，中國人民銀行行長易綱於雜誌撰文指，人行資產負債表保持穩定的同時，將通過改革和市場化方式疏通貨幣政策傳導機制，貨幣政策傳導效率明顯提高，貨幣供應量及社會融資規模合理增長，金融對實體經濟尤其是製造業和中小微企業的支持力度進一步加大；又堅決不搞「大水漫灌」，將經濟保持在潛在產出附近，減少經濟波動。

他表示，應該盡可能長時間實施正常的貨幣政策，以促進居民儲蓄及收入合理地增長；並把握好內部均衡和外部均衡的平衡，堅持市場化人民幣匯率制度。

另方面，易綱稱，一旦出現重大金融風險，將果斷決策、快速處置，堅決不讓局部風險發展成系統性風險、區域性風險，再演化為全國性風險。他又稱，堅持分類施策，優先處理可能威脅經濟社會穩定及引發系統性風險的問題，在大局穩定的前提下，做到「精準拆彈」。對於嚴重資不抵債的機構，堅決依法實施市場退出，嚴肅市場紀律。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299