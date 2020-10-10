【WFH效應】全球第3季個人電腦付貨升近13% 邊間廠商最受惠？
2020年10月10日 15:39
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
研究機構Canalys估計，全球個人電腦(PC)第3季付運量按年急升12.7%，創10年最快增速，反映受惠在家工作(WFH)及學習的趨勢，亦顯示智能手機和平板電腦未能完全取代PC。
各主要PC廠商中，Canalys估計台灣宏碁(Acer)上季PC付運升幅最大，達15%，至560萬部，當中包括Chromebooks；聯想(00992)繼續是付運量「一哥」，按年升11.4%至1,930萬部。
微軟5月時表示，使用Window 10操作系統的設備達10億部，每月使用時間逾4萬億分鐘，以年率計增長75%。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！