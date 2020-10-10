【WFH效應】全球第3季個人電腦付貨升近13% 邊間廠商最受惠？

研究機構Canalys估計，全球個人電腦(PC)第3季付運量按年急升12.7%，創10年最快增速，反映受惠在家工作(WFH)及學習的趨勢，亦顯示智能手機和平板電腦未能完全取代PC。

微軟5月時表示，使用Window 10操作系統的設備達10億部，每月使用時間逾4萬億分鐘，以年率計增長75%。

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