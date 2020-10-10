滙豐料經濟復甦趨放慢　對投資者的啟示係...

滙豐環球投資管理周五(9日)發表第4季經濟展望報告，認為全球經濟將走向「剔」形的第二階段復甦，即增速較之前溫和，預料經濟活動在未來6至12個月只回復至疫症爆發前90%至95%水平。

該行環球首席策略師Joseph Little指出，手機所收集的數據顯示，第3季經濟復甦步伐較第2季放慢，之前強勁的消費開支亦開始放緩，並提到進一步的復甦需依靠服務環節的推動，惟這仍受制於社交距離限制措施。

Little又提到，失業率依然異常地高企，儲蓄率上升，導致經濟產值將持續處於低水平。對投資者來說，他預期會出現巨大的資產重整（Great rebalancing）的情況，投資者應避開政府債券，相反，增加與通脹掛鈎債券和商品如黃金的投資比重。

他又認，基於現時宏觀經濟的挑戰和持續的低息環境，目前是長期投資者吸納另類投資如私募基金和創投資本的機會，特別是與亞洲增長和科技相關的投資基金。

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