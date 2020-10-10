Apple專店門變身物流中心　加快付運速度

蘋果公司(Apple Inc.)料下周發布具5G功能的新一代iPhone，受疫情影響供應鏈，面世日期較原定押後，現時產品付運予消費者會否受到疫情影響也備受關注。

Apple的iPhone、Mac、iPad及其他周邊產品，一向從每個地區市場的倉庫或中國廠房，直接向消費者付運。但消息人士透露，Apple最近開始把產品先運往美國及加拿大近300家專門店，然後再向消費者付運，稱會加速交付速度，最快即日收貨，而這適用於居住在專門店100英里內的消費者。

Apple向員工表示，上述付運模式近年紛紛被其他零售商採用，指這可降低成本甚至提升邊際利潤，並有助於環境保護。

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