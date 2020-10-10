【e付運建功】空巴9月交付57架飛機　今年最多

歐洲飛機生產商空中巴士(Airbus)公布，9月份付運57架飛機，高過8月的39架，並是今年以來新高，當中大部分單通道的長途飛機，而國航、東方航空及南方航空三大內地航空公司合共接收18架飛機。

不過，空巴上月沒有接獲任何新飛機訂單，亦錄得3架飛機訂單取消，顯示行業仍嚴重受疫情打擊。

空巴現時容許客戶採用「e付運」方法，讓空巴本身的工程師，對飛機進行必要檢測，使航空公司在疫情下，派員前往空巴廠房檢測飛機的需要，而透過該模式付運的飛機數目今年迄今約100架。

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