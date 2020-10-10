疫後最強工業股？高盛唱好GE股價未來12月漲50%

美國綜合工業企業通用電氣(GE)獲高盛唱好，認為將是新冠肺炎疫情過後表現最強的工業股，給予「買入」評級，12個月目標價為10美元，較現水平有約五成上升空間。

雖然疫情嚴重打擊了GE的飛機引擎生產業務，亦削弱引擎維修及提供零件的穩定收入來源。不過，高盛分析員Joe Ritchie相信，GE的商用飛機業務將於2023年回復至去年的水平，該預測假設疫苗可在12個月內大規模派發。

GE亦生產發電及醫療設備，Ritchie認為，自行政總裁卡爾普兩年前上任後，公司變得更精簡，亦成為結構上更具生產力和資本紀律的企業。

昔日是道指成分股的GE，近年業務不斷走下坡，公司市值在2017至2018年期間損失約2,000億美元，期間兩度撤換行政總裁。

GE周五(9日)收報6.84港元，急升10.64%，市值598億美元。

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