全球醫療手套「一哥」Top Glove傳來港上市　集資78億

外媒報道，馬來西亞的全球最大醫療手套生產商Top Glove正考慮前來本港掛牌上市，集資逾10億美元(約78億港元)。

Top Glove創辦人林偉才上月表示，正與銀行家磋商如何在港上市的最好方式，並透露過程或需時6至9個月。

Top Glove股份現時在吉隆坡及新加坡掛牌上市，而受惠疫情下對醫療手套需求激增，股價今年勁升逾460%，遠遠跑贏馬來西亞股市的3.7%跌幅。

Top Glove周五(9日)收報8.81馬元，市值716.69億馬元(約1,341億港元)，為當地最大市值企業之一。

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