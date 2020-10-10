【美國大選】策略員：亞洲市場未來一個月續跑贏美股

美國總統大選進入倒數階段，MSCI亞太指數對美股標指的比率，自9月2日跌至紀錄低位以來，表現跑贏美股近5個百分點，加上選舉臨近美股勢變得更加波動，投資策略員認為這個趨勢至少維持至大選，甚至更長日子。

市場愈益相信拜登入主白宮及美國民主黨控制參眾兩院將重振美國經濟和改善貿易，勢有利亞洲股市。Federated Hermes國際業務投資主管Eoin Murray相信未來一個月，亞股有高於一半機會跑贏美股。

AMP Capital市場主管Nader Naeimi預期在民主黨大勝情況下，亞股表現跑贏的機會更高，亦深信亞股的持倉水平過低，美股的持倉水平則過高。他並認為，亞股將受惠中國經濟強勁復甦、弱美元及資金流向周期性股份和價值股。

此外，亞股的估值亦較美股低。現時MSCI亞太指數的預測市盈率約16.5倍，低過標指的近22倍。基金公司T.Rowe Price亞太多元資產主管Thomas Poullaouec預期亞股跑贏美股的趨勢會持續，並指出盈利預測可能大幅向上修訂及吸引的估值，都令亞股較美股值博。

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