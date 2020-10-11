陳鳳珠：港股突破兩萬四關　料恒指拾級而上

港股逐步向上，並突破24,000點的關口，但走勢仍反覆，而內地股市上周五(9日)才復市。港股於A股休市期間成交縮減，資金流入個別板塊，估計內地股市復市後，恒指或會有更多動力向上。另外，美國總統特朗普指要待勝出大選後才會通過刺激經濟方案，但促請國會立即通過航空業及中小企的援助方案，投資氣氛受影響。

人民幣匯率自第3季開始穩定向好，預期反映內地的經濟回穩、投資者對內地的經濟前景感到樂觀，以及對人民幣的重視程度日增。國際貨幣基金組織的數據顯示今年第2季，人民幣外匯儲備總額佔全球外匯儲備比率升至2.05%，相信未來國際市場對人民幣的需求會增加，人民幣匯率將受支持。

內地十一長假，帶動旅遊、電影、酒店及零售等行業復甦，但內地訪澳旅客出現下跌，估計內地市民主要跨省旅遊，料將刺激相關行業增長。

除此之外，內房企業陸續公布9月銷售數據，普遍錄得雙位數字增長，反映今年9月銷情理想。早前市場未有憧憬「金九銀十」的旺季，且憂慮內房的「三條紅線」，以及銀行新增房貸佔比或降至30%以下，或遏抑房地產行業的發展，令資金未有流入內房股。數據顯示，內房的銷售情況不俗，預期第4季仍有機會延續銷情。不過，部分房企減價推盤，因此要留意價格與銷量的情況。

美國農業部數據顯示，今年首8個月美國對內地的農產品出口額達到107億美元，根據中美首階段貿易協議，內地承諾今年進口365億美元的美國農產品，而首8個月內地的進口美國農產品總額只佔全年採購承諾的29.3%，估計內地將加快進口，因此仍有望完成採購承諾。

近期美國持續打壓內地的科技企業發展，而美國眾議院亦對當地的科網企業作出調查，當中包括亞馬遜、蘋果公司(Apple lnc.)、Facebook及Google等，並指相關企業於關鍵領域上存在壟斷行為，提出削減其主導地位，包括分拆業務等，估計美國的科技企業發展前景存在不確定性。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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