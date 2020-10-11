曜熊理財：基金如何應對第四季波動市場？

感染新冠病毒的美國總統特朗普走出馬里蘭州沃爾特里德國家軍方醫院返回白宮，令到全球股市反彈。另一方面，中國9月製造業採購經理指數(PMI)按月回升0.3個百分點，至49.8，反映中國經濟持續穩定恢復，發展動力進一步增強。

今年以來，突如其來的疫情令到全球經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，全球各國國內生產總值等經濟指標出現按年下降。面對疫情影響，進入第四季，全球金融市場仍波動，基金該如何應對？

基金資產的投資管理首先應以更長期的視角來進行大類資產的配置，發揮基金組合相對穩定的優勢，通過在各類資產之間的分散投資，從而降低組合波動性，控制組合的下行風險。

至於具體權益的投資策略，基金整體秉承著市場中性理念，保持適度穩定，不會去做過多的倉位偏離和擇時操作。力爭組合業績淨值曲線持續增長。目前，股票主要關注三大類：低估值高派息板塊、消費板塊及增長板塊。投資經理將在這三大板塊之間進行動態均衡配置。

對於低估值高派息板塊，從逆向思考的角度應選擇被市場顯著低估的行業或個股。消費板塊中，消費升級趨勢將在未來較長一段時間得以持續，消費龍頭公司競爭力突出，具備長期投資吸引力。科技和成長主題板塊具有高波動、高風險、高收益的特徵，長遠來看，投資者能夠分享科技成長的紅利。

曜熊理財策略董事馬煒喬

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299