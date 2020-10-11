陳樂怡：受惠國策支持　跟炒呢兩類板塊？

美國11月總統大選在即，市場更出現10月驚奇，包括美國總統特朗普確診新冠肺炎，以及下令叫停新一輪財政刺激方案。取而代之，特朗普提出斬件式抗疫紓困方案，預計大選帶來的政治不確定因素，以至環球疫情不穩對經濟復甦步伐的影響，將會令股市表現反覆，恒指初步支持位於10天線(23,668點)，而10月底的五中全會將會是主要投資主題，潛在國策受惠板塊如消費、科技及新能源料會吸引資金流入。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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