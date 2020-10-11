陳樂怡：受惠國策支持 跟炒呢兩類板塊？
2020年10月11日 08:30
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美國11月總統大選在即，市場更出現10月驚奇，包括美國總統特朗普確診新冠肺炎，以及下令叫停新一輪財政刺激方案。取而代之，特朗普提出斬件式抗疫紓困方案，預計大選帶來的政治不確定因素，以至環球疫情不穩對經濟復甦步伐的影響，將會令股市表現反覆，恒指初步支持位於10天線(23,668點)，而10月底的五中全會將會是主要投資主題，潛在國策受惠板塊如消費、科技及新能源料會吸引資金流入。
中國領導人早前於聯合國大會上發言，承諾中國碳排放將會在2030年見頂，目標2060年達至碳中和。為達到以上目標，預期中央將於十四五規劃著墨，加快可再生能源發展。事實上，由於光伏玻璃需求自8月上升，踏入10月更供不應求，業內出現多輪漲價潮，利好行業單價及利潤改善。不過，光伏供應鏈自9月以來已累積可觀升幅，暫不建議投資者高追。相對而言，同樣有望獲政策支持的風電股如龍源電力(00916)及金風科技(02208)走勢較為落後，投資者仍可吼位跟進。
寶馬汽車(BMW)第3季整體銷售增長8.6%至67.57萬輛，受累新冠肺炎疫情，今年首9個月銷售按年跌12.5%。不過，寶馬於第3季在中國銷量增長加快至31%，升幅較第2季的17.1%進一步擴大。展望未來，寶馬下半年的新車儲備豐富，有助支持銷量向上；加上內地豪華汽車市場持續回暖，配合市場熱捧消費復甦主題，建議投資者關注豪華車經銷商龍頭，包括以寶馬銷售為主的永達汽車(03669)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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