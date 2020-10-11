葉尚志：蒙牛高位回調可吸納 目標價43.9元
2020年10月11日 08:45
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港股出現了跌後反彈的修復行情，恒指回企至24,000點的相對安全水平，市場有望展開一輪階段性行情。一方面，在9月底拖累大市的如滙豐控股(00005)及中國恒大(03333)都出現反彈且回穩，另一方面，估計最快在月底招股上市的螞蟻集團，是大市目前最大的看點，加上內地五中全會將於月底舉行，市場對於政策面將會有所憧憬，估計都有利港股展開階段性行情、進入炒股不炒市格局的消息因素。
蒙牛(02319)在8月底創出40.65港元的新高後，股價進入了逾1個月時間的漲後調整，總體反覆向好趨勢發展未失，加上其他內需消費股龍頭又再陸續向上突破，相信將有利市場加大對蒙牛的關注度，建議可把握趁低吸納的機會。
事實上，市場由8月開始已逐步加大對內需消費股的關注，內地提出以內循環作為經濟發展方向的主體，內需消費股受外圍因素影響較少，都促使資金滲透流入的原因。蒙牛第二季的業績表現強勁，尤其是貢獻公司營業額幾達90%的液態奶業務，按年增10.6%至325.7億元人民幣，相信公司業務已有走出疫情的影響、恢復至長期穩步增長的軌道。建議可於37港元水平吸納，目標價43.9元，止蝕於33.5元。
第一上海首席策略師葉尚志
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