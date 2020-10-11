葉尚志：蒙牛高位回調可吸納　目標價43.9元

事實上，市場由8月開始已逐步加大對內需消費股的關注，內地提出以內循環作為經濟發展方向的主體，內需消費股受外圍因素影響較少，都促使資金滲透流入的原因。蒙牛第二季的業績表現強勁，尤其是貢獻公司營業額幾達90%的液態奶業務，按年增10.6%至325.7億元人民幣，相信公司業務已有走出疫情的影響、恢復至長期穩步增長的軌道。建議可於37港元水平吸納，目標價43.9元，止蝕於33.5元。

第一上海首席策略師葉尚志

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