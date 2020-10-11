鄺紫珊：美國大選前夕　中概股波動風險增

據外媒資料顯示，內地A股今年以來累升超過5.5%，至於港股年內則累跌近15%，若將A、H股企業的價格作一比較，可見其價格差距，當中存在溢價。從價值面去看，港股的市盈率僅12倍，亦相對A股便宜及吸引。

A股市場以散戶眾多，多數以消息面蓋過基本因素，從經驗來看，每當A、H股溢價指數超過長期平均水平，機構投資者傾向加大港股布局，而「北水」亦以港股追趕當中的溢價，這有助港股補漲。

近期港股仍將波動，隨着不確定因素逐漸消除，對港股看法可轉趨樂觀，但由於臨近美國大選，估計特朗普仍繼續以其選舉手段針對中概企業，故需注意投資相關企業股份的波動風險。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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