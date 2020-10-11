鄺紫珊：美國大選前夕 中概股波動風險增
2020年10月11日 09:00
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很多大型中資企業阿里巴巴(09988)及京東(09618)等紛紛回流香港二次上市，從歷史經驗、價值面、行業結構面及資金面等多個範疇去看，港股確實具有潛在的增長空間。由於恒生A、H股的溢價指數已接近大約十年來高位，投資者可多加注意。
據外媒資料顯示，內地A股今年以來累升超過5.5%，至於港股年內則累跌近15%，若將A、H股企業的價格作一比較，可見其價格差距，當中存在溢價。從價值面去看，港股的市盈率僅12倍，亦相對A股便宜及吸引。
A股市場以散戶眾多，多數以消息面蓋過基本因素，從經驗來看，每當A、H股溢價指數超過長期平均水平，機構投資者傾向加大港股布局，而「北水」亦以港股追趕當中的溢價，這有助港股補漲。
另外，從行業方面去分析，港股很大程度已從過去以金融及地產股為主的市場，轉變為科技類有關的股份。中美衝突持續，美國總統特朗普已多次明言要向中概企業「開刀」，此舉已讓中資優質企業選擇回港二次上市，繼阿里巴巴及京東後，中國餐飲龍頭百勝中國(09987)、中通快遞(02057)等也紛紛回流香港掛牌。這些回港上市企業，多是屬於新經濟及高盈利的行業龍頭企業，這均有助改善港股的行業結構面，及提升港股的投資吸引力。
據了解，今年以來，港股通淨流入的規模高於滬股通及深股通，且資金流入的前三大買入個股份分別為騰訊(00700)、美團點評(03690)及小米集團(01810)，雖然這些股份非二次上市企業，但均為新經濟股份，預期相關類別的中國新經濟發展股份也是未來的追捧焦點，投資者也可不妨多加留意MSCI中國外資自由投資50(不含A及B股)指數的ETF。
近期港股仍將波動，隨着不確定因素逐漸消除，對港股看法可轉趨樂觀，但由於臨近美國大選，估計特朗普仍繼續以其選舉手段針對中概企業，故需注意投資相關企業股份的波動風險。
國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊
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