郭家耀：阿里巴巴後市前景仍樂觀

中國互聯網絡信息中心日前公布《中國互聯網絡發展狀況統計報告》指，疫情期間內地互聯網產業展現出巨大的發展活力及韌性，不僅為精準有效防控疫情發揮關鍵作用，還在數碼基建、數碼經濟、數碼惠民及數碼治理等方面取得顯著進展，成為應對新挑戰、建設新經濟的重要力量。

報告顯示，截至6月底，內地網民達9.4億，較3月底增長3,625萬；互聯網普及率達67%，較3月提升2.5個百分點。截至6月，在線教育用戶達3.81億，在線醫療用戶達2.76億，遠程辦公用戶達1.99億，各佔網民整體40.5%、29.4%及21.2%。期內新經濟擴內需助轉型，截至6月，內地電商直播、短視頻及網絡購物用戶較3月增長均超過5%；電商直播用戶達3.09億，較3月增長4,430萬，增速達16.7%，成為上半年增長最快的個人互聯網應用。網絡零售用戶達7.49億，佔網民整體的79.7%。

另外，截至6月，內地網絡視頻包括短視頻，用戶達8.88億，佔網民整體的94.5%，其中短視頻已成為新聞報道新選擇、電商平台新標配。網絡新聞用戶為7.25億，佔網民整體的77.1%，網絡新聞借助社交、短視頻等平台，通過可視化的方式提升傳播效能，助力抗疫宣傳報道。分析指，上半年線上零售的規模已超過社會消費品零售總額的1/4，對消費的支撐作用進一步增強，發展前景仍然龐大，電商平台展望樂觀。

為滿足淘寶天貓平台上超過8億用戶的多元化需求，淘寶天貓會繼續堅持全供給策略，為消費者構建豐富、多元的商品供給。去年天貓旗艦店體系升級到旗艦店2.0，截至今年8月底，天貓旗艦店2.0已覆蓋27萬商家。阿里整體業務發展強勁，近日股價展現突破，後市前景仍然樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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