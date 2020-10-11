【星期一‧炒啲乜】特朗普施政玩飄忽　小心投資風高浪急...

第四季最矚目大事一定要數美國總統大選，於選舉前夕，爭取連任的美國總統特朗普忽然確診患上新冠肺炎，他火速康復後又下令叫停新一輪財政刺激方案，但於周五(9日)又轉口指將推進實施「新冠肺炎疫情纾困談判」(Covid Relief Negotiations)。另邊廂，特朗普多次明言要向中概企業「開刀」，總之就動作多多，勢對大選前的政治及經濟帶來諸多不確定性，影響全球股市走勢反覆。

至於本月焦點仍落在螞蟻集團將於短期啟動中、港兩地的上市工作，而周內中國將有多個重要經濟數據出籠，以及內地五中全會將於月底舉行，資金流及政策面均左右大市，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好投資準備。

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