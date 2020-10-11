中環甲廈空置率飆至7.2%　今年租金累跌近24%

疫情持續經濟表現疲弱，中環甲級商廈需求大減。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，9月份中環空置率急升至7.2%，創金融海嘯後新高，而該區甲廈租金本年至今亦累跌23.8%，跑輸整體的19.7%跌幅。

該報告指出，證監會9月份正式由中環遷至港島東，令中環一下子增加十多萬方呎的交吉寫字樓樓面，亦令該區甲廈空置率升至高位，而中區(包括上環、中環及金鐘)空置率更升至7.3%，創下金融海嘯後新高水平。

報告續稱，現時中環個別由發展商持有的優質甲廈，空置率罕見地逼近20%，情況屬多年來首見，而全港整體甲廈空置率，也升至7.9%。

至於租金方面，9月份指標甲廈租金按月跌0.1%，已連跌15個月，2020年至今累瀉19.7%。至於空置率連月來急升的中環更是輸大市，租金本年至今已經累積下跌23.8%，最新平均呎租僅約63.7元。

該公司營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，政治環境不明朗，企業對於寫字樓的需求減少，而中環由於租金高昂，近年一直有不少企業「去中環化」以節省成本，令到該區近月空置率急升，租金水平也不斷向下，跑輸其他地區。

翁續稱，香港恢復通關尚未有具體時間表，加上中環陸續有甲廈租戶的租約屆滿，相信短期內中區空置率仍會上升，租金仍然會較疲弱。

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