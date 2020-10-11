淘大花園租務活躍　「大兩房」減至1.55萬租出

香港置業東中南九龍德福廣場分行營業經理沈行進表示，淘大花園本月至今暫錄得約4宗租務成交，包括該行日前連環促成兩宗兩房戶，其中一個為R座中低層5室，向西南望內園景，實用面積約460方呎，建築面積約572方呎，業主以約1.65萬港元放租一個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減至約1.55萬元成交，實用呎租約33.7元，建築呎租約27.1元。

據了解，新租客為夫婦，準備迎接家庭新成員，心儀上述單位屬屋苑呎數較大的兩房戶，且間隔寬敞四正，故在睇樓兩次後決定承租。

另一租出單位為M座高層1室，向西南望內園景，實用面積約356方呎，建築面積約480方呎。業主以約1.4萬元放租一個月後吸引外區客洽詢，雙方議價後減至約1.3萬元成交，實用呎租約36.5元，建築呎租約27.1元。據了解，新租客為兩人合租，心儀單位附設部分傢俱電器，且裝修企理，在睇樓兩次後決定承租。資料顯示，業主於2018年2月以約558萬元購入上述單位。

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