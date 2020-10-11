美國四大科企要拆骨？分析指要實現可能性極低

美國眾議院裁定Facebook、亞馬遜、Alphabet(Google母公司)及蘋果(Apple)壟斷市場，建議他們分拆業務。然而，無論科技界高管、分析員及法律界人士普遍認為，政府要求四大科企分拆業務的「宏願」不會實現。

外媒引述微軟前行政總裁保曼(Steve Ballmer)表示：「我敢打賭這些公司不會被分拆，而且蘋果和Google、亞馬遜情況也不一樣。當我讀眾議院的報告時，根本不認為分拆這些公司就可以解決人們大部分的質疑或投訴。」

財金及法律界人士亦睇死建議只是「紙老虎」。他們認為，要在缺乏對消費者權益損害的證明下，要分拆這些公司，根本沒有法律依據。英國投資機構J. Stern & Co基金經理Christopher Rossbach指出，眾議院報告建議提到修改反壟斷法，因為現有的法規關注的是壟斷企業對消費者的傷害，但這些大型科技平台對消費者來說是免費的，選擇增加，價格卻降低，所以科技巨頭們要為自己所創造出的利益辯護，較指控方要證明損害來得容易多了。

國際法經濟中心競爭政策負責人Sam Bowman稱，眾議院的建議太荒謬了，讀起來好像他們試圖把這些公司每一種可能行為都說成有害、反競爭，太牽強。任何立場中立的讀者看到報告都會以為自己是在讀政治文件。這份報告沒有證據證明這些公司的巨大規模損害消費者權益，關注的是他們對其他競業的傷害，這跟美國一貫政策完全不符。

事實上，根據亞馬遜的回應，他們在全美零售營業額只有沃爾瑪(Walmart)約一半，而市場份額更只有北美零售市場的4%，難言具有壟斷地位。況且，過去這些科企由成立發展到目前的規模，擴張之路涉及的收購合併並無違法，當中應該接受較嚴格檢驗的收購交易，也都通過聯邦貿易委員會審批。

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