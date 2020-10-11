【宅經濟】遊戲以外大賺疫情財的產業還有它...

日本媒體報道，許多產業遭新冠肺炎疫情重創，惟個別「宅經濟」概念公司卻大發「疫情財」，即食麵產業就是其中一個贏家。

世界即食麵協會的數據顯示，去年中國內地及香港的即食麵需求合共414.5億份，佔全球接近四成。印尼、印度、日本、越南、南韓、菲律賓及泰國等8個亞洲國家是世界前十個即食麵需求大國。

南韓「農心」以辛拉麵聞名。該公司今年1至6月銷售額增長17%，達1.356萬億韓圜(約90.6億港元)。「農心」在南韓國內銷售額增長12%，以內地及美國為主的海外市場增長34%。

作為即食麵發源地的日本也不例外。日清食品今年4至6月的銷售額增長14%，淨利潤大增2倍以上，達120.95億日圓。

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