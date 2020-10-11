美智庫調查：日、美、歐等14國對中國好感度降低

日本媒體引述美國民調和智庫機構「皮尤研究中心」發表的一項電話調查結果顯示，歐、美、日多國市民對中國的「好感」下跌。

皮尤研究中心於今年6至8月向日本、美國及歐洲等14國，約1.4萬人進行電話調查，結果顯示，對中國沒有好感的受訪者超過70%，而這些國家對中國的好感度多半大幅下降。

據悉，澳洲、英國、德國、荷蘭、瑞典、美國、南韓、西班牙及加拿大的受訪者回答對中國持負面印象創10多年來最多。日本有86%的受訪者稱對中國「沒有好感」；瑞典則是85%。澳洲和中國關係惡化，負面回答較去年增加了24個百分點，達到81%；美國是73%，自特朗普就任總統以來，負面回答增加了近20個百分點。

此外，認為中國防疫應對措施「不好」的各國受訪者平均為61%，但覺得美國防疫「不佳」的有84%，較中國陸還多。

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