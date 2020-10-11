調查：疫情導致停課　日本每學生畢生收入減8萬元

日本媒體報道，日本三菱日聯調查諮詢公司近日彙總估計結果顯示，境內學校因新冠肺炎停課，導致學生學習時間減少，及家長收入減少可能讓學生無法獲得充足的學習支援管道。這些因素將連帶減少學生畢生收入，平均每人減少110萬日圓(約8.04萬港元)。

該公司今年6月實施網上問卷調查，詢問2,000個有小學至高中生的家庭，在疫情下學習情況和生活的變化。

資料顯示，學生包含上課的總學習時間減少，從平均每周39.3小時降至24.2小時。此外，學生學習能力和前景與家長收入息息相關。但受疫情影響影響，今年1至5月有13.5%的家庭月收入減少，原本年收入愈低的家庭，減少幅度愈大。

該公司估計，若不採取措施應對，學生每人平均畢生收入將減少約110萬日圓。收入愈低的家庭，受到的影響越大。他們指出，家庭年收入低於400萬日圓的學生，畢生收入將減少約140萬至170萬日圓。預計全國將減少約16萬億日圓。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299