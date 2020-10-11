華為在歐洲受創！比利時電訊商改用諾基亞建5G網絡

美國過去數月向歐洲各國施壓圍堵中國科技巨企華為，比利時電訊公司Orange Belgium與Proximus剛決定，改選諾基亞協助建立5G通訊網絡，並由愛立信提供核心，成為率先將華為由下一代通訊網排除的歐洲電訊商。

比利時首都布魯塞爾是北約組織總部、歐盟執委會與歐盟議會所在，因此特別受到美國情報機構關注，再三強調華為設備會被中國用來刺探情報。

丹麥獨立電訊諮詢師史傳德(John Strand)指出，比利時完全依賴中方供應商搭建無線網絡，北約與歐盟工作人員用手機打電話就是依賴這些網路，電訊商會發送訊號，存取安全網路就是重點。

Orange Belgium與Proximus已簽署共享通訊網協定，美國對於兩家公司的決定表達歡迎。美國國務次卿克拉奇(Keith Krach)表示，這是華為交易蒸發的最新例證，進一步確認全球轉向可信供應商的趨勢。

華為向來堅決否認美方的指控，更強烈批美方阻擋他們取得5G合約，但發言人9日指公司接受Orange Belgium與Proximus的決定，並指是電訊商組織招標的成果，也是自由市場的結果。集團欣然接受公平競爭，愈競爭讓供應鏈變得越多元。又指，華為替比利時供應設備超過十年，將繼續履行承諾。

歐盟成員國正逐漸強化審查高風險供應商，讓華為的公司治理與技術受到嚴審，可能導致華為從其它歐洲通訊網被剝離。目前比利時電訊商只剩Telenet還沒有公布5G供應商，該公司目前依賴中興通訊供貨，預計2021年上半年決定5G合約獎落誰家。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299