政府資助減半　巴西數百萬人料再陷入貧窮

外媒報道，巴西政府從本月開始，將發放給予民眾的每月緊急款項減半至300雷亞爾(約420港元)。由於巴西食物價格飆漲，政府減少對民眾的資助，預期將有數百萬人重新陷入貧窮。

根據巴西智庫吉杜里奧瓦加斯基金會(GetulioVargas Foundation)發表的報告，上述經濟紓困計劃自4月起實施，協助1,500萬民眾脫貧的主要驅動力，其中單是7至8月就有200萬人脫貧。

擔任吉杜里奧瓦加斯基金會社會政策中心主任的尼瑞說，隨着巴西政府緊縮計劃直至年底，失業率仍非常高之際，許多曾因此計劃受益的人將淪為貧窮新戶。他說，其中原本脫貧的半數預計會在本月跌入貧窮。與此同時，食物價格飆升也令窮人雪上加霜。

巴西統計局最新公布的通脹數據顯示，食物和飲料的9月價格上升2.3%，是自1994年以來同期的最大漲幅。2020年食物價格上漲7.3%，而像是米、牛奶和番茄等主要食品價格更是分別飆漲41%、30%與26%。

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